Зоопарк Гонконга закрыли из-за загадочной гибели восьми обезьян
14 октября 202416:43
Из-за загадочной гибели восьми обезьян закрылся зоопарк Гонконга, сообщает South China Morning Post.
Там обнаружили тела обезьяны Де Бразза, обыкновенной беличьей, трех тамариновых и трех белолицых сакских обезьян.Специалисты проводят вскрытие и лабораторные тесты — в это время злополучную секцию закроют на дезинфекцию.
«Мы будем внимательно следить за состоянием других животных», — отметили в пресс-службе зоопарка.
Ранее краснокнижного зубра доставили в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге из Минска, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru