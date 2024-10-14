Зоопарк Гонконга закрыли из-за загадочной гибели восьми обезьян

Там обнаружили тела обезьяны Де Бразза, обыкновенной беличьей, трех тамариновых и трех белолицых сакских обезьян.Специалисты проводят вскрытие и лабораторные тесты — в это время злополучную секцию закроют на дезинфекцию.



«Мы будем внимательно следить за состоянием других животных», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Ранее краснокнижного зубра доставили в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге из Минска, напоминает RT.

