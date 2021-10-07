Зодиак - маляр: В США раскрыта вероятная личность загадочного маньяка
Частные исследователи из команды The Case Breakers в США утверждают, что установили личность загадочного серийного убийцы, широко известного по прозвищу Зодиак. Первое убийство маньяк совершил в Северной Калифорнии в 1960 году, после чего серия нападений продолжалась до 1969 года.
Расследователи сделали вывод, что это дело рук маляра по имени Гэри Френсис Пост. Зодиак (так он назвал себя сам) в процессе своей преступной активности отправлял полиции письма и криптограммы. Точно известно о шести его жертвах, однако в последнем послании правоохранителям он утверждал, что убил не менее 37 человек.
Команда The Case Brakers состоит из бывших полицейских, военных и журналистов. Они установили, что Зодиак – Пост умер совсем недавно - в 2018 году. Раскрыть его личность помогли вещественные доказательства с мест преступлений, следы от ботинок, анализ писем и специфические шрамы, по которым пострадавшие опознали маляра-маньяка.
В Федеральном бюро расследований США поспешили заявить, что дело Зодиака до сих пор не закрыто, а выводы экспертов базируются только на косвенных уликах. За время следствия выдвигалось несколько версий о том, кто скрывается под личиной Зодиака. Главным подозреваемым был Артур Ли Аллен, однако в 2002 году после анализа ДНК версию исключили.
В 2007 году вышел художественный фильм «Зодиак» Дэвида Финчера, основанный на реальных событиях расследования дела о серийном убийце. Роль Зодиака исполняли сразу три актёра разной комплекции, в зависимости от того, как именно описывался убийца в показаниях о данном преступлении.
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