Знаменитый британский шеф Джейми Оливер закрывает свои заведения

Сеть ресторанов, принадлежащих британскому телеведущему, повару и автору кулинарных книг Джейми Оливеру, передана во внешнее управление в рамках процедуры банкротства. Под угрозой закрытия оказались 25 ресторанов, более 1 тысячи человек могут лишиться работы, пишет «Газета.ру».

Уже в 2017 году Оливер, известный также как «голый повар», закрыл часть своих ресторанов из-за их нерентабельности. Причиной был назван планирующийся выход Великобритании из Евросоюза. Тогда отмечалось, что приобретаемые компанией в Италии продукты сильно подорожали из-за падения обменного курса фунта к евро.

Джейми Оливер - популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, он автор известных книг по кулинарии. Оливер владеет 25 ресторанами в Великобритании и ряде других стран, в том числе в России.

