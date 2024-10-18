Год выслеживания: Армия Израиля ликвидировала главу политбюро ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ ПОМОГЛИ США



По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, военные не знали точного места, в котором скрывается Синвар, однако вели его поиски постоянно. В итоге глава ХАМАС был ликвидирован 16 октября.

По информации портала Ynet, также убили двух его телохранителя. Один из них работал учителем в Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам (БАПОР), другой являлся высокопоставленным сотрудником управления безопасности ХАМАС.

Израиль занимается ликвидацией руководства ХАМАС уже 28 лет. В разное время целями военных и разведки становились как руководители военного крыла группировки, так и члены политбюро, а также министры. По данным СМИ, в 2024 году помимо Синвара было ликвидировано девять человек. При этом операции по ликвидации проводятся как в сектора Газа, так и за его пределами.

Так в августе 2024 года в столице Ирана Тегеране был убит Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), главу ХАМАС ликвидировали при нападении на резиденцию Хании. Это произошло после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН тогда допустил, что убийство главы палестинской группировки ХАМАС было выгодно Израилю, который хочет втянуть в конфликт Иран, а также США, которым нужен «международный конфликт».

«Проведение такой сложной технологической операции без поддержки США было бы невозможно. Мероприятия с такими рисками согласовываются с Вашингтоном. Это выгодно действующему руководству США, так как до выборов остается все меньше времени, никаких результатов нет. Им нужно организовать дело международного характера, где мир будет на грани мировой войны. Ситуация с ликвидацией Хания – это именно такой повод», - добавил собеседник НСН.

После смерти Хании новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС был выбран Яхья Синвар, которого и ликвидировали в октябре 2024 года.

Комментируя журналистам информацию о возможной ликвидации главы политбюро ХАМАС, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не расстроится, если это окажется правдой.

В свою очередь Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов, страны, в которой когда-то убили премьер-министра и съели.

«В 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», - написала она в своем Telegram-канале.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении назвал ликвидацию Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС в секторе Газа и пообещал жизнь и свободу тем в палестинском анклаве, кто сложит оружие и освободит израильских заложников.

«Его устранение является важной вехой в падении злого правления ХАМАС. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало "дня после" ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», - сказал он.

При этом вице-президент США Камала Харрис рассказала, что американская разведка и спецназ помогли Израилю в выслеживании ликвидированного лидера ХАМАС.

«Персонал американских специальных операций и разведка плотно работали с их израильскими партнерами на тем, чтобы вычислить и отследить Синвара и других лидеров ХАМАС, и я хвалю их работу», - заявила она.