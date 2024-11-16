Злоумышленник захватил заложников в ресторане недалеко от Парижа

Заложники взяты в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа, сообщает канал BFMTV.

СМИ: В Лос-Анджелесе полиция проверяет информацию о захвате заложников

По данным СМИ, на месте находится полиция, район оцеплен.

Paris Match утверждает, что по меньше мере четырех сотрудников ресторана взял в заложники владелец заведения.

По предварительным данным, владелец ресторана захватил в заложники нескольких сотрудников и забаррикадировался в помещении, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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