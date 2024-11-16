Злоумышленник захватил заложников в ресторане недалеко от Парижа
16 ноября 202416:40
Заложники взяты в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа, сообщает канал BFMTV.
По данным СМИ, на месте находится полиция, район оцеплен.
Paris Match утверждает, что по меньше мере четырех сотрудников ресторана взял в заложники владелец заведения.
По предварительным данным, владелец ресторана захватил в заложники нескольких сотрудников и забаррикадировался в помещении, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru