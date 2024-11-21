Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Это произошло на саммите G20. Несмотря на то, что на пресс-конференцию были приглашены только российские и бразильские журналисты, ей позволили остаться. Британка после окончания мероприятия попыталась прорваться к главе МИД РФ.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

