Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка британского телеканала Sky News пыталась прорваться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает «Российская газета».

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Это произошло на саммите G20. Несмотря на то, что на пресс-конференцию были приглашены только российские и бразильские журналисты, ей позволили остаться. Британка после окончания мероприятия попыталась прорваться к главе МИД РФ.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Саммит G20ЖурналистыМИД РФСергей Лавров

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