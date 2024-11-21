Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
21 ноября 202401:33
Журналистка британского телеканала Sky News пыталась прорваться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает «Российская газета».
Это произошло на саммите G20. Несмотря на то, что на пресс-конференцию были приглашены только российские и бразильские журналисты, ей позволили остаться. Британка после окончания мероприятия попыталась прорваться к главе МИД РФ.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru