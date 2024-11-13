Лавров раскритиковал предложения о заморозке конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марине Ким выразил мнение, что предложения о замораживании конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения представляют собой «те же минские договоренности в новой упаковке», и даже хуже. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что такие инициативы не решают основных проблем и лишь откладывают их решение. Министр подчеркнул, что даже те, кто представляется как сторонники радикальных изменений в позициях, предлагают временное прекращение огня.