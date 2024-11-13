Лавров раскритиковал предложения о заморозке конфликта на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марине Ким выразил мнение, что предложения о замораживании конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения представляют собой «те же минские договоренности в новой упаковке», и даже хуже. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что такие инициативы не решают основных проблем и лишь откладывают их решение. Министр подчеркнул, что даже те, кто представляется как сторонники радикальных изменений в позициях, предлагают временное прекращение огня.
Лавров подчеркнул, что минские договоренности были окончательными и предусматривали решение ключевых вопросов. Он также напомнил, что их сорвали украинские власти, в частности, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, отказавшись предоставить Донбассу особый статус, включая право на использование родного языка.
Вторые минские соглашения, заключенные между ДНР, ЛНР и Киевом при поддержке России, Германии и Франции, были направлены на прекращение конфликта и сохранение Донбасса в составе Украины с широкой автономией для региона. Однако Киев при поддержке Германии и Франции саботировал выполнение соглашений. Лидеры Германии и Франции обвиняли Россию в невыполнении обязательств, игнорируя действия Киева, что стало основанием для продления санкций против России. Позже тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель признала, что целью минских соглашений было дать время для перевооружения Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru