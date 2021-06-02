Журналист Протасевич заявил, что его подставили
Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новое видео допроса создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
В отрывке видео Протасевич утверждает, что его подставили. О чем конкретно идет речь, не уточняется, сообщил РЕН ТВ. «Я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске», — заявил журналист.
Романа Протасевича задержали после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске 23 мая. На борту самолета также находилась его девушка, россиянка Софья Сапега. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании национальной розни, пишет ТК «360».
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