Журналист Протасевич заявил, что его подставили

В отрывке видео Протасевич утверждает, что его подставили. О чем конкретно идет речь, не уточняется, сообщил РЕН ТВ. «Я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске», — заявил журналист.

Романа Протасевича задержали после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске 23 мая. На борту самолета также находилась его девушка, россиянка Софья Сапега. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании национальной розни, пишет ТК «360».

