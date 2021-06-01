Лукашенко: следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал вопрос «задержанных с рейса Ryanair» на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, сообщает БелТА.

По его словам, лидеры двух стран уделили этой теме «лишь немного времени». Лукашенко отметил, что проинформировал Путина о том, что следствие в отношении задержанных Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Белоруссии.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Белоруссии. Это непреклонно. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов... Хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика», - добавил белорусский президент на совещании во Дворце Независимости.

Самолёт Ryanair экстренно посадили в Минске якобы из-за минирования 23 мая. После приземления вместе с журналистом Романом Протасевичем была задержана россиянка София Сапега, которую подозревают в разжигании национальной вражды, сообщает RT. В настоящее время она содержится в СИЗО КГБ Белоруссии.

