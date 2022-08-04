Журналист назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком
Обозреватель Дуг Бэндоу в своей статье для портала The American Conservative заявил, что поведение президента США Джо Байдена на мировой арене лишено какой-либо логики.
По мнению журналиста, американский лидер «не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира», что напоминает поведение зависимого человека.
«Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика... Он втянул США в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги, необходимые для участия в таком числе конфликтов?», - задал вопрос Бэндоу.
Он добавил, что из-за действий американского президента «США движутся к национальному банкротству».
Ранее Байден заявил, что его детство прошло в городе Клеймонт, рядом с которым было множество нефтеперерабатывающих заводов, поэтому у него и многих других людей, с которыми он вырос, – рак, сообщает РИА ФАН.
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