Журналист назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком

По мнению журналиста, американский лидер «не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира», что напоминает поведение зависимого человека.

«Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика... Он втянул США в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги, необходимые для участия в таком числе конфликтов?», - задал вопрос Бэндоу.

Он добавил, что из-за действий американского президента «США движутся к национальному банкротству».

Ранее Байден заявил, что его детство прошло в городе Клеймонт, рядом с которым было множество нефтеперерабатывающих заводов, поэтому у него и многих других людей, с которыми он вырос, – рак, сообщает РИА ФАН.