Журналист Карлсон завел Telegram-канал

Американский журналист Такер Карлсон создал свой Telegram-канал и опубликовал в нем первый пост.

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Карлсон назвал канал Tucker Carlson Network (TCN). Журналист отметил, что читатели будут получать последние новости и эксклюзивные материалы.

«Вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии», - сказано в публикации.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале Du Rove's Channel заявил, что дал интервью журналисту Карлсону. Бизнесмен пообещал, что оно выйдет совсем скоро, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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