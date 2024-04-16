Журналист Карлсон завел Telegram-канал
Американский журналист Такер Карлсон создал свой Telegram-канал и опубликовал в нем первый пост.
Карлсон назвал канал Tucker Carlson Network (TCN). Журналист отметил, что читатели будут получать последние новости и эксклюзивные материалы.
«Вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии», - сказано в публикации.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале Du Rove's Channel заявил, что дал интервью журналисту Карлсону. Бизнесмен пообещал, что оно выйдет совсем скоро, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru