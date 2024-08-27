Журналист Карлсон объяснил значение ареста Дурова

Задержание миллиардера и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, сообщил американский журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

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По его словам, администрация президента США поощряет Францию и ее президента Эммануэля Макрона на арест Дурова.

Ранее Карлсон заявил, что задержание миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Павла Дурова
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