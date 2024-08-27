Журналист Карлсон объяснил значение ареста Дурова

По его словам, администрация президента США поощряет Францию и ее президента Эммануэля Макрона на арест Дурова.

Ранее Карлсон заявил, что задержание миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

