Журналист Карлсон объяснил значение ареста Дурова
27 августа 202405:32
Задержание миллиардера и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, сообщил американский журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.
По его словам, администрация президента США поощряет Францию и ее президента Эммануэля Макрона на арест Дурова.
Ранее Карлсон заявил, что задержание миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналист Карлсон объяснил значение ареста Дурова
- Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*
- Депутат Аксаков заявил, что новые программы льготной ипотеки могут появиться осенью
- Алаудинов: освобождены два населенных пункта в Курской области
- СМИ: Восемь танков ВСУ расстреливали машины жителя Курской области
- В Польше заявили, что ведут гибридную войну
- В США подтвердили обсуждение с Киевом ударов вглубь РФ
- СМИ: Ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса
- В ВСУ заявили о массированном ударе ракетами и дронами ВС России
- ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru