Журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человек года»

Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года-2020». Отмечается, что в список вошли Дональд Трамп и Джо Байден – их политическая борьба практически на протяжении всего года была объектом пристального внимания СМИ.

Кроме того, редакция американского издания включила в список главного инфекциониста США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками. Они находились на передовой в борьбе с пандемией COVID-19.

Последним, четвертым, кандидатом на звание «Человек года» стало «Движение за расовую справедливость». Оно началось в Соединенных Штатах после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в прошлом году «Человеком года» по версии Time была названа 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.