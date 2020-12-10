Журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человек года»

Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года-2020». Отмечается, что в список вошли Дональд Трамп и Джо Байден – их политическая борьба практически на протяжении всего года была объектом пристального внимания СМИ.

Кроме того, редакция американского издания включила в список главного инфекциониста США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками. Они находились на передовой в борьбе с пандемией COVID-19.

Последним, четвертым, кандидатом на звание «Человек года» стало «Движение за расовую справедливость». Оно началось в Соединенных Штатах после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в прошлом году «Человеком года» по версии Time была названа 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

Названа причина отсутствия Путина в рейтинге Time

Между тем, в конце сентября стало известно, что американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. В рейтинге издания выделено несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».

Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие. Между тем, Владимира Путина в этом году в списке не оказалось, несмотря на то, что президент России неоднократно в нем появлялся, подчеркивает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:TimeДжо БайденДональд Трамп
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