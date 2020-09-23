Названа причина отсутствия Путина в рейтинге Time

Политолог рассказал НСН, чем обусловлен выбор журнала для рейтинга 100 самых влиятельных людей мира.


Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

Между тем, президента России Владимира Путина в этом году в списке не оказалось, несмотря на то, что ранее он неоднократно в нем появлялся.

Политолог Николай Злобин призвал в эфире НСН не делать глубоких выводов на основании рейтинга журнала.

«Time не является каким-то объективным критерием в любом случае, я бы не стал делать драматических выводов», - сказал Злобин.

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Он отметил, что мировая политика не делается по этим спискам, там все определяется по «гамбургскому счету». По его мнению, на самом деле Путин в реальных списках политических деятелей стоит достаточно высоко.

«То, что сейчас журналисты решили сделать акцент на президентских выборах США в этом году, так это не имеет отношения к реальной политике, а только к политическим приоритетам журналистов. Для имиджа России это может и не очень хорошо, но Путин сам по себе – достаточно мощный бренд. Смотрите, новостью стало уже то, что он не попал в этот список и наверняка на это обратили внимание не только в России, и об этом будут писать», - добавил Злобин.

В апреле 2019 года Time опубликовал обложку с Путиным, который держит весь мир. Таким образом, редакция сделала отсылку на якобы «российский след» в выборах президента США 2016 года. В главном материале номера указывалось, что президент России якобы активно продвигает своих ставленников не только в США, но и в Венесуэле, Сирии и Судане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РейтингВладимир ПутинРоссия
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