Названа причина отсутствия Путина в рейтинге Time

Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

Между тем, президента России Владимира Путина в этом году в списке не оказалось, несмотря на то, что ранее он неоднократно в нем появлялся.

Политолог Николай Злобин призвал в эфире НСН не делать глубоких выводов на основании рейтинга журнала.

«Time не является каким-то объективным критерием в любом случае, я бы не стал делать драматических выводов», - сказал Злобин.