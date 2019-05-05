Журнал Forbes рассказал о позоре России
В американском издании оценили скандал с российским трубопроводом «Дружба».
Поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» стал позором России, пишет журнал Forbes. Однако автор материала увидела в этом и положительную сторону.
«Это позор для России и ущерб ее контрактам в Европе, но это также первый признак того, что в 2019 году Россия может приблизиться к выполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК», — цитирует статью спецкор НСН.
Речь идет о сокращении производства нефти. Из-за скандала с некачественной нефтью по трубопроводу «Дружба» Россия обещала сократить производство нефти на 1 миллион баррелей в день, что составляет порядка 10 процентов всего объема производства. В декабре 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак согласился сократить производство нефти на 2 процента за первые шесть месяцев 2019 года, но, как отмечает Forbes, до этой недели соответствующих мер не принималось.
«На самом деле, шли разговоры об увеличении производства нефти, чтобы заполнить любые пробелы, появившиеся в результате санкций в отношении нефтяной промышленности Ирана», — пишет Forbes.
Издание также отмечает, что в результате скандала с нефтепроводом «Дружба» российская сырая нефть пострадает от потери доверия со стороны мировых покупателей, в том числе из-за недостатка объяснений со стороны оператора трубопровода, компании «Траснефть».
«Загрязнение не является новой проблемой с российской сырой нефтью. Тем не менее, «Транснефть» является государственной компанией с монополией на трубопроводный транспорт в России, поэтому европейские покупатели российской нефти имеют мало альтернатив, когда речь идет об этом продукте. Однако во всем мире есть и другие варианты, и российская сырая нефть, вероятно, пострадает от потери доверия, пока проблема и отсутствие соответствующей коммуникации затягиваются», — цитирует статью в журнале Fobres спецкор НСН.
Напомним, что в середине апреля было выявлено неподобающее качество нефти, которая поступала из России в Белоруссию по южной ветке «Дружбы». Польша и Украина временно приостановили экспорт. Российская компания «Транснефть», оператор нефтепровода, заявила о целенаправленном загрязнении топлива на территории Самарской области и пообещала провести расследование.
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