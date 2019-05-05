В мире

Журнал Forbes рассказал о позоре России

6 мая06:41
Алена Якушова

В американском издании оценили скандал с российским трубопроводом «Дружба».

Поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» стал позором России, пишет журнал Forbes. Однако автор материала увидела в этом и положительную сторону.

«Это позор для России и ущерб ее контрактам в Европе, но это также первый признак того, что в 2019 году Россия может приблизиться к выполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК», — цитирует статью спецкор НСН.

Речь идет о сокращении производства нефти. Из-за скандала с некачественной нефтью по трубопроводу «Дружба» Россия обещала сократить производство нефти на 1 миллион баррелей в день, что составляет порядка 10 процентов всего объема производства. В декабре 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак согласился сократить производство нефти на 2 процента за первые шесть месяцев 2019 года, но, как отмечает Forbes, до этой недели соответствующих мер не принималось.

Государственная диверсия. Нефтепромышленники оценили ущерб России от нефтяного скандала с «Дружбой»

«На самом деле, шли разговоры об увеличении производства нефти, чтобы заполнить любые пробелы, появившиеся в результате санкций в отношении нефтяной промышленности Ирана», — пишет Forbes.

Издание также отмечает, что в результате скандала с нефтепроводом «Дружба» российская сырая нефть пострадает от потери доверия со стороны мировых покупателей, в том числе из-за недостатка объяснений со стороны оператора трубопровода, компании «Траснефть».

«Загрязнение не является новой проблемой с российской сырой нефтью. Тем не менее, «Транснефть» является государственной компанией с монополией на трубопроводный транспорт в России, поэтому европейские покупатели российской нефти имеют мало альтернатив, когда речь идет об этом продукте. Однако во всем мире есть и другие варианты, и российская сырая нефть, вероятно, пострадает от потери доверия, пока проблема и отсутствие соответствующей коммуникации затягиваются», — цитирует статью в журнале Fobres спецкор НСН.

Напомним, что в середине апреля было выявлено неподобающее качество нефти, которая поступала из России в Белоруссию по южной ветке «Дружбы». Польша и Украина временно приостановили экспорт. Российская компания «Транснефть», оператор нефтепровода, заявила о целенаправленном загрязнении топлива на территории Самарской области и пообещала провести расследование.

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Фото: Управление пресс-службы и информации Президента России
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