Журнал Forbes рассказал о позоре России

Поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» стал позором России, пишет журнал Forbes. Однако автор материала увидела в этом и положительную сторону.

«Это позор для России и ущерб ее контрактам в Европе, но это также первый признак того, что в 2019 году Россия может приблизиться к выполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК», — цитирует статью спецкор НСН.

Речь идет о сокращении производства нефти. Из-за скандала с некачественной нефтью по трубопроводу «Дружба» Россия обещала сократить производство нефти на 1 миллион баррелей в день, что составляет порядка 10 процентов всего объема производства. В декабре 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак согласился сократить производство нефти на 2 процента за первые шесть месяцев 2019 года, но, как отмечает Forbes, до этой недели соответствующих мер не принималось.