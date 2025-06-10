Живущий в Лос-Анджелесе выходец из РФ заявил о гражданской войне в городе
Гражданская война может начаться в американском Лос-Анджелесе. Об этом сайту aif.ru заявил проживающий в городе выходец из России по имени Леонид.
Мужчина указал, что о гражданской войне, которая может охватить весь город, ему поведал знакомый шериф.
«Я живу в хорошем районе, у меня всё спокойно... Я даже не в курсе, что происходит. Но где-то там, судя по всему, война идёт», - сказал Леонид.
Он добавил, что если где-то и были стычки, то точно не во всём городе.
Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru