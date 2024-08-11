Жителям Вильнюса выдадут брошюры о действиях в случае войны
Жители столицы Литвы Вильнюса получат брошюру о действиях на случай военного вторжения, заявил агентству BNS представитель городской мэрии Габриэлюс Грубинскас.
По его словам, действия на случай войны и кризисных ситуаций расписаны на 24 страницах. Ее выпустят тиражом около 200 тысяч экземпляров. На распространение потратят 70 тысяч евро.
«Это послужит информированию населения и подготовке к кризисным ситуациям», - сказал Грубинскас.
Ранее сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров сообщил об уничтожении колонны ВСУ в Курской области
- СМИ: Турция может заблокировать доступ к Telegram
- В Подмосковье двое мигрантов избили мужчину из-за замечания
- Жителям Вильнюса выдадут брошюры о действиях в случае войны
- В Лондоне появилось седьмое граффити Бэнкси за неделю
- Бывший премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке
- Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис
- Кадыров заявил о готовности Чечни принять жителей Курской области
- Вэнс предложил депортировать из США миллион нелегальных мигрантов
- В сургутском кардиоцентре 94 человека отравились продуктами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru