Жителям Вильнюса выдадут брошюры о действиях в случае войны

По его словам, действия на случай войны и кризисных ситуаций расписаны на 24 страницах. Ее выпустят тиражом около 200 тысяч экземпляров. На распространение потратят 70 тысяч евро.

«Это послужит информированию населения и подготовке к кризисным ситуациям», - сказал Грубинскас.

Ранее сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам, передает «Радиоточка НСН».

