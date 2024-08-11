Жителям Вильнюса выдадут брошюры о действиях в случае войны

Жители столицы Литвы Вильнюса получат брошюру о действиях на случай военного вторжения, заявил агентству BNS представитель городской мэрии Габриэлюс Грубинскас.

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По его словам, действия на случай войны и кризисных ситуаций расписаны на 24 страницах. Ее выпустят тиражом около 200 тысяч экземпляров. На распространение потратят 70 тысяч евро.

«Это послужит информированию населения и подготовке к кризисным ситуациям», - сказал Грубинскас.

Ранее сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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