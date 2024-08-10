Литва за первую половину 2024 года сократила экспорт в Россию почти в 1,5 раза
За первую половину 2024 года Литва сократила поставки товаров в Россию на 46,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствует информация статслужбы балтийской республики.
Уточняется, что общий объем экспорта составил €630,9 миллиона.
Это привело к тому, что Россия опустилась на десятую строчку в перечне экспортных партнеров Литвы. Для сравнения, в 2022 году страна занимала четвертое место, в 2021 году и вовсе была лидером. На данный момент первое место списка экспортных партнеров Литвы занимает Латвия.
Ранее сообщалось, что три страны Прибалтики приняли решение не продлевать контракт на электроснабжение в рамках единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ (синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы). К февралю 2025 года государства намерены перейти на новую систему, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru