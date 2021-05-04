Жителям США пообещали бесплатное пиво за прививку от коронавируса
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи в своём Twitter заявил, что для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса власти будут использовать нестандартные методы.
По его словам, Департамент здравоохранения штата и Гильдия пивоваров Нью-Джерси пообещали бесплатное пиво любому гражданину старше 21 года, который получил первую дозу вакцины от COVID-19. В настоящее время к акции присоединились 13 баров, однако в будущем список будет пополнятся.
Мерфи добавил, что для получения бесплатного пенного напитка достаточно будет предъявить документ, подтверждающий факт вакцинации, сообщает РИА ФАН.
Ранее в России пенсионерам из Хабаровского края пообещали выдавать десяток яиц за вакцинацию, сообщает Газета.ру. Призы выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на Амуре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Жителям США пообещали бесплатное пиво за прививку от коронавируса
- Штраф за одуванчики. Бесхозяйственность дачника придется доказать в суде
- СМИ: Турецкий отель лишился лицензии из-за украинцев
- Суд поддержал запрет на разведку и добычу ископаемых на шихане Куштау
- Филиппины начали применять вакцину «Спутник V»
- Нас не догонят! Иск немецких экологов не повлияет на «Северный поток-2», считает эксперт
- Известный дрессировщик хищников Багдасаров скончался от коронавируса
- Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Москве
- NABU подала иск в суд против строительства газопровода «Северный поток - 2»
- В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru