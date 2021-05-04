Жителям США пообещали бесплатное пиво за прививку от коронавируса

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи в своём Twitter заявил, что для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса власти будут использовать нестандартные методы.

По его словам, Департамент здравоохранения штата и Гильдия пивоваров Нью-Джерси пообещали бесплатное пиво любому гражданину старше 21 года, который получил первую дозу вакцины от COVID-19. В настоящее время к акции присоединились 13 баров, однако в будущем список будет пополнятся.

Мерфи добавил, что для получения бесплатного пенного напитка достаточно будет предъявить документ, подтверждающий факт вакцинации, сообщает РИА ФАН.

Ранее в России пенсионерам из Хабаровского края пообещали выдавать десяток яиц за вакцинацию, сообщает Газета.ру. Призы выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на Амуре.

