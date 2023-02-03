Жителям США до 16 лет могут запретить доступ к соцсетям

Член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт внес на рассмотрение «Закон о защите детей от социальных сетей», сообщает «РЕН ТВ».

Проект закона предусматривает запрет на использование социальных сетей для граждан до 16 лет. По словам парламентария, молодежь США сталкивается «с беспрецедентным кризисом в области психического здоровья».

«Более 40% подростков говорят о том, что им приходится бороться с чувством грусти или безнадежности, а больше половины родителей выражают озабоченность психическим состоянием своих детей», — отметил Стюарт.

Член Палаты подчеркивает, что в США еще не было поколения с такими «депрессивными, тревожными и суицидальными наклонностями», а обязанность государства защитить молодых людей от «главной причины этих проблем — социальных сетей».

При регистрации в соцсетях предполагается требовать документы, которые могли бы подтвердить реальный возраст потенциального пользователя.

Ранее Следственный комитет России предложил разработать новый порядок регистрации в социальных сетях. Действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

