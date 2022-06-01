В России предложено изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет России предлагает разработать новый порядок регистрации в социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя СКР Елену Леоненко.

Хинштейн призвал Роскомнадзор к активным шагам по деанонимизации в интернете

По её словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент, а также предупреждать использование такого контента несовершеннолетними.

Замглавы ведомства также считает важным фактором качественный мониторинг в интернете, социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время входа в интернет по паспорту не будет. «Сегодня о регистрации, о входе в интернет по паспорту речи не идет», — сказал он.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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