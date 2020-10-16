Жителям Лондона из-за COVID-19 запретили ходить друг к другу в гости

Власти Великобритании ужесточили карантинные меры в Лондоне из-за роста количества заражений коронавирусом.



Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок заявил, что число больных с COVID-19 удваивается каждую неделю. Поэтому в столице Великобритании вводится вторая ступень трёхуровневой системы ограничений.

С 17 октября в Лондоне запрещаются любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и походы в гости. Рекомендуется отказаться от не жизненно важных поездок по городу и по стране, а вместо общественного транспорта использовать велосипеды и самокаты.

На вторую ступень ограничений уже перевели манчестерскую агломерацию, Чешир, Ланкашир, Дербишир, Западный и Южный Йоркшир, Бирмингем и его окрестности, Лестер, Ньюкасл, Ноттингем и графство Эссекс.

Ужесточились ограничения и в российской столице. С 5 октября работодателям, осуществляющим деятельность на территории Москвы, необходимо перевести на удаленную работу не менее 30% работников. Жителям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать самоизоляцию.

Введен масочный режим в магазинах и в общественном транспорте, на рабочих местах. Ученики столичных школ 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Доступ работников и посетителей ночных развлекательных заведений возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

