Жителям Лондона из-за COVID-19 запретили ходить друг к другу в гости
Власти Великобритании ужесточили карантинные меры в Лондоне из-за роста количества заражений коронавирусом.
Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок заявил, что число больных с COVID-19 удваивается каждую неделю. Поэтому в столице Великобритании вводится вторая ступень трёхуровневой системы ограничений.
С 17 октября в Лондоне запрещаются любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и походы в гости. Рекомендуется отказаться от не жизненно важных поездок по городу и по стране, а вместо общественного транспорта использовать велосипеды и самокаты.
На вторую ступень ограничений уже перевели манчестерскую агломерацию, Чешир, Ланкашир, Дербишир, Западный и Южный Йоркшир, Бирмингем и его окрестности, Лестер, Ньюкасл, Ноттингем и графство Эссекс.
Ужесточились ограничения и в российской столице. С 5 октября работодателям, осуществляющим деятельность на территории Москвы, необходимо перевести на удаленную работу не менее 30% работников. Жителям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать самоизоляцию.
Введен масочный режим в магазинах и в общественном транспорте, на рабочих местах. Ученики столичных школ 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Доступ работников и посетителей ночных развлекательных заведений возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Армения опровергла данные об ударе по азербайджанской Нахичевани
- Мясников ответил на прогноз по COVID-19 анекдотом о сексе пенсионеров
- Кремль не расценивает розыск Тихановской как политическое преследование
- В Кремле ответили на заявления о дезинформации насчёт британской вакцины
- Стали известны подробности уголовного дела Тихановской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru