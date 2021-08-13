Жители Японии отреагировали на слова Лаврова о Курилах
Читатели портала Yahoo News Japan оценили слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о Курильских островах.
Ранее он назвал заявления Токио о поездке премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова неприемлемыми.
Японские читатели уверены, что такой подход не позволит разрешить ситуацию, не приведет к договоренностям.
При этом жители страны также отметили, что забрать Курилы силовым путем не получится, но поддержали налаживание экономического сотрудничества.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству представить предложения по созданию льготного налогового режима на Курилах. Сообщается, что планируется освободить предприятия на Курилах от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, также организации не будут платить земельный и транспортный налоги.
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