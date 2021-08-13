Жители Японии отреагировали на слова Лаврова о Курилах

При этом жители страны также отметили, что забрать Курилы силовым путем не получится, но поддержали налаживание экономического сотрудничества.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству представить предложения по созданию льготного налогового режима на Курилах. Сообщается, что планируется освободить предприятия на Курилах от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, также организации не будут платить земельный и транспортный налоги.

