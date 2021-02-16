Около 4,4 млн жителей США остались без электричества из-за экстремальных холодов

Больше всего от непогоды пострадал штат Техас, от электросети отключено множество домов в районах Хьюстона и Галвестона. По данным телеканала, из-за холодов резко вырос спрос на электроэнергию, и электросеть штата не смогла справиться с нагрузкой.

Зимний шторм задел территорию от штата Арканзас до штата Индиана. Национальная метеорологическая служба в своем Twitter сообщает, что шторм постепенно перемещается на северо-восток. Снег и ледяной дождь накроют Огайо, Пенсильванию и штат Мен.

Из-за экстремально низких температур участились происшествия, которые привели к гибели как минимум 25 человек. Больше всего подобных случаев было зарегистрировано в Техасе. Кроме того, из-за отключения электричества может испортиться вакцина от COVID-19 марки Pfizer, которая хранится в холодильниках при температуре от минус 70 градусов в местном департаменте здравоохранения.

