Около 4,4 млн жителей США остались без электричества из-за экстремальных холодов
В США около 4,4 млн человек остались без электричества из-за рекордно низких температур. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал NBC.
Больше всего от непогоды пострадал штат Техас, от электросети отключено множество домов в районах Хьюстона и Галвестона. По данным телеканала, из-за холодов резко вырос спрос на электроэнергию, и электросеть штата не смогла справиться с нагрузкой.
Зимний шторм задел территорию от штата Арканзас до штата Индиана. Национальная метеорологическая служба в своем Twitter сообщает, что шторм постепенно перемещается на северо-восток. Снег и ледяной дождь накроют Огайо, Пенсильванию и штат Мен.
Из-за экстремально низких температур участились происшествия, которые привели к гибели как минимум 25 человек. Больше всего подобных случаев было зарегистрировано в Техасе. Кроме того, из-за отключения электричества может испортиться вакцина от COVID-19 марки Pfizer, которая хранится в холодильниках при температуре от минус 70 градусов в местном департаменте здравоохранения.
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