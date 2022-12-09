Жители США предложили экстрадировать в Россию Байдена
Президента Соединенных Штатов Джо Байдена необходимо экстрадировать в Россию, считают читатели американского издания Breitbart.
По их мнению, это необходимо сделать после принятия решения об обмене россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. «А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?», — заявил один из читателей.
Другой пользователь интернета написал, что будь это обычный игрок в американский футбол, а не звезда женского NBA, он бы продолжил отбывать срок в РФ.
Также в комментариях к материалу отмечается, что Россией и Китаем управляют серьезные люди в то время как в США правят «инфантильные идиоты».
Москва и Вашингтон провели обмен заключенными — в Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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