Жители США предложили экстрадировать в Россию Байдена

По их мнению, это необходимо сделать после принятия решения об обмене россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. «А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?», — заявил один из читателей.

Другой пользователь интернета написал, что будь это обычный игрок в американский футбол, а не звезда женского NBA, он бы продолжил отбывать срок в РФ.

Также в комментариях к материалу отмечается, что Россией и Китаем управляют серьезные люди в то время как в США правят «инфантильные идиоты».

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными — в Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

