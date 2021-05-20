Жители сектора Газа пожаловались на постоянный страх из-за обстрелов
Жители сектора Газа сообщили, что находятся в постоянном страхе из-за израильских авиаударов, сообщает РИА Новости.
Как заявил писатель и исследователь аль-Микдад Джамиль, в настоящее время гуманитарная ситуация в Газе в целом и без израильских атак является очень плохой: электроэнергия отключена, не хватает топлива, система здравоохранения изношена.
«Экономическое положение, в котором находятся люди, является также очень сложным», - отметил он.
Одна из жительниц города Дейр-эль-Балах в секторе Газа рассказала, что постоянно пытается успокоить своих троих детей, но ничто не помогает избавиться от страха.
Прекращение огня между Израилем и сектором Газа может произойти в течение одного-двух дней, сообщил ранее телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на члена политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что происходящее в Израиле – результат невнятной политики руководства страны.
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