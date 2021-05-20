Жители сектора Газа пожаловались на постоянный страх из-за обстрелов

Как заявил писатель и исследователь аль-Микдад Джамиль, в настоящее время гуманитарная ситуация в Газе в целом и без израильских атак является очень плохой: электроэнергия отключена, не хватает топлива, система здравоохранения изношена.

«Экономическое положение, в котором находятся люди, является также очень сложным», - отметил он.

Одна из жительниц города Дейр-эль-Балах в секторе Газа рассказала, что постоянно пытается успокоить своих троих детей, но ничто не помогает избавиться от страха.

Прекращение огня между Израилем и сектором Газа может произойти в течение одного-двух дней, сообщил ранее телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на члена политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что происходящее в Израиле – результат невнятной политики руководства страны.

