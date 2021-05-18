По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа
18 мая 202109:00
Около 90 ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля за прошедшую ночь, из них 20 ракет упали в секторе Газа. Об этом сообщили в армии Израиля.
Сообщается также, что пуски ракет были зафиксированы с 19 часов вчерашнего вечера, системы ПВО Израиля перехватили десятки ракет.
Накануне президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил о «твердой поддержке» права Израиля на самооборону.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru