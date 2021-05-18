По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа

Около 90 ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля за прошедшую ночь, из них 20 ракет упали в секторе Газа. Об этом сообщили в армии Израиля.

Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля

Сообщается также, что пуски ракет были зафиксированы с 19 часов вчерашнего вечера, системы ПВО Израиля перехватили десятки ракет.

Накануне президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил о «твердой поддержке» права Израиля на самооборону.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыСектор ГазаПалестинаИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры