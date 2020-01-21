Жители Пекина из-за коронавируса массово скупают защитные маски

Защитные маски стали одним из самых востребованных товаров в пекинских аптеках. Как пишет РИА Новости, спрос на них резко увеличился после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в китайской столице.

Отметим, что защитная маска уже давно стала привычным атрибутом в гардеробе жителей Пекина. Причина – постоянный смог в мегаполисе. Однако речь идёт о многоразовых масках из плотного материала. Не редко их украшают красочные рисунки, и даже стразы. А вот после рекомендаций медиков, из которых следует, что лучше всего носить именно медицинские маски и менять их каждые 4 часа, многие жители Пекина поспешили в аптеки.