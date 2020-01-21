Жители Пекина из-за коронавируса массово скупают защитные маски
Защитные маски стали одним из самых востребованных товаров в пекинских аптеках. Как пишет РИА Новости, спрос на них резко увеличился после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в китайской столице.
Отметим, что защитная маска уже давно стала привычным атрибутом в гардеробе жителей Пекина. Причина – постоянный смог в мегаполисе. Однако речь идёт о многоразовых масках из плотного материала. Не редко их украшают красочные рисунки, и даже стразы. А вот после рекомендаций медиков, из которых следует, что лучше всего носить именно медицинские маски и менять их каждые 4 часа, многие жители Пекина поспешили в аптеки.
Напомним, ранее НСН писала, что в Минздраве полагают, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения России.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. По имеющейся информации, возбудителем стал новый тип коронавируса —2019-nCoV. Среди первых симптомов – повышение температуры и кашель. В общей сложности, по состоянию на 20 января, зарегистрирован 291 случай заражения. Жертвами вируса стали шесть человек. При этом Пекин официально подтвердил, что 2019-nCoV передается от человека к человеку.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Козаку тоже не нашли места в правительстве Мишустина
- В России расширят сферу применения материнского капитала
- СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
- Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов
- Комитет Совфеда направил положительный отзыв на проект о поправке к Конституции