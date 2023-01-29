Жители Нью-Йорка вышли на улицы после гибели афроамериканца в Мемфисе
Несколько сотен жителей Нью-Йорка вышли на улицы в знак протеста в связи с гибелью афроамериканца Тайре Николса, сообщает РИА Новости.
«Они его линчевали. Этого не произошло бы в белом сообществе», — заявила одна из принимавших участие в акции.
Плакаты людей гласят: «Справедливость для Тайре Николса», «Посадите полицейских-убийц», «Остановите полицейский террор», «Остановите войну с чернокожими афроамериканцами».
Колонну, которая движется по проезжей части улиц Манхэттена, сопровождают полицейские. Люди скандируют имя Тайре Николса.
Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса и бросили на землю. Он сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.
Известие о гибели Николса вызвало акции протеста в ряде городов США.
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