Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров

Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на исковой документ.

На операторы поступили жалобы в связи с нехваткой воды для тушения пожаров. Так, истцы указали, что из-за истощения резервуара воды и недостаточного напора воды в гидрантах пожарные не могли справиться с распространением огня.

Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила 163 квадратных километра, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.

СМИ: Количество погибших при лесных пожарах в Калифорнии возросло до 24 человек

Так, своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Обстановка в Лос-Анджелесе остается напряженной на фоне пожаров, которые продолжаются с 7 января, однако многим людям уже удалось эвакуироваться, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров, знакомые которого проживают в Калифорнии «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СудСШАЛесные Пожары

Горячие новости

Все новости

партнеры