Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров

Так, своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Обстановка в Лос-Анджелесе остается напряженной на фоне пожаров, которые продолжаются с 7 января, однако многим людям уже удалось эвакуироваться, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров, знакомые которого проживают в Калифорнии «Радиоточке НСН».

