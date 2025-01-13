СМИ: Количество погибших при лесных пожарах в Калифорнии возросло до 24 человек
Не менее 24 человек погибли в штате Калифорния в США в результате сильных лесных пожаров, сообщает телеканал ABC News.
По данным журналистов, на данный момент подтверждена гибель 16 человек при пожаре «Итон», еще восемь человек умерли при пожаре «Палисейдс».
Помимо прочего более десятка местных жителей считаются пропавшими без вести.
Крупные пожары в Калифорнии начались 7 января. Огонь распространялся стремительно, и уничтожил более 12 тысяч домов и строений, включая целые жилые кварталы. При этом более 200 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru