Жители Киева забросали офис Зеленского мелочью
Недовольные политикой власти Украины граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса главы государства, сообщает РИА Новости.
Люди забросали его мелочью. При этом они кричали «на билет на Ростов», «импичмент». После этого жители города пошли дальше в сторону Верховной рады. В митинге приняли участие несколько тысяч человек. Позднее собравшиеся отправились шествием по правительственному кварталу.
Напомним, авторы расследования «Досье Пандоры» (Pandora Papers) утверждают, что в 2019 году за две недели до президентских выборов Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании Maltex Multicapital Corp своему близкому другу Сергею Шефиру.
В Германии или США это посчитали бы преступлением, а на Украине «так делают все», заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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