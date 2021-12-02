Жители Киева забросали офис Зеленского мелочью

Недовольные политикой власти Украины граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса главы государства, сообщает РИА Новости.

В Киеве проходит акция с требованием объявить импичмент Зеленскому

Люди забросали его мелочью. При этом они кричали «на билет на Ростов», «импичмент». После этого жители города пошли дальше в сторону Верховной рады. В митинге приняли участие несколько тысяч человек. Позднее собравшиеся отправились шествием по правительственному кварталу.

Напомним, авторы расследования «Досье Пандоры» (Pandora Papers) утверждают, что в 2019 году за две недели до президентских выборов Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании Maltex Multicapital Corp своему близкому другу Сергею Шефиру.

В Германии или США это посчитали бы преступлением, а на Украине «так делают все», заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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