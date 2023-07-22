Жители греческого Родоса массово эвакуируются из-за лесных пожаров

Уточняется, что больше тысячи человек уже покинули остров. В настоящий момент в эвакуации участвуют четыре корабля береговой охраны, один корабль и два катера греческой армии, а также 20 частных катеров, сообщают экстренные службы.



Лесной пожар на южном побережье Родоса за сутки распространился примерно на 17 км. Площадь возгорания продолжает расти.

Ранее стало известно, что МЧС России направило в Турцию два Бе-200ЧС для тушения природных пожаров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

