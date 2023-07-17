На юге Турции из-за лесного пожара эвакуировали людей
17 июля 202302:31
В Турции жителей провинции Хатай на юго-востоке страны эвакуировали из-за мощного природного пожара, сообщает телеканал TRT.
Огонь разгорается под воздействием ветра. Борьбу ведут девять самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 спасателей.
В Турции в последние дни стоит жаркая погода. В некоторых регионах температура превышает 45 градусов.
Ранее стало известно, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru