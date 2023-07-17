На юге Турции из-за лесного пожара эвакуировали людей

Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление РФ СМИ: минные поля успешно сдерживают продвижение ВСУ Белый дом: подготовка украинских пилотов в странах ЕС может стартовать через пару недель СМИ: в Туве ищут пять человек, которые отправились собирать кедровые орехи МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае