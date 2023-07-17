На юге Турции из-за лесного пожара эвакуировали людей

В Турции жителей провинции Хатай на юго-востоке страны эвакуировали из-за мощного природного пожара, сообщает телеканал TRT.

Огонь разгорается под воздействием ветра. Борьбу ведут девять самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 спасателей.

В Турции в последние дни стоит жаркая погода. В некоторых регионах температура превышает 45 градусов.

Ранее стало известно, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Лесные ПожарыТурция

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