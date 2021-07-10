ООН изучит просьбу властей Гаити направить войска

Ранее стало известно, что власти Гаити попросили ООН «поддержать усилия полиции по восстановлению безопасности и общественного порядка» на территории республики.

«Наша специальная политическая миссия на Гаити (BINUH) получила письмо, которое находится на рассмотрении», — цитирует РИА Новости сообщение офиса генсека ООН.

При этом отмечается, что при любых обстоятельствах решение о вводе войск принимает Совет Безопасности.

