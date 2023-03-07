Жители Франции начинают бастовать против пенсионной реформы

Инициатива президента предполагает повышение пенсионного возраста с 62 на два года. Как ожидается, по всей стране пройдут более 270 манифестаций.

Ведущие профсоюзы страны призывают к максимально возможным по масштабу акциям. Они рассчитывают поставить экономику на колени, если правительство не отзовёт проект своей пенсионной реформы.

Власти Франции уже назвали 7 марта «черным вторником» и «гуманитарной катастрофой».

Тем временем, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Министерство труда и социальной защиты РФ не рассматривает вопрос об изменении пенсионного возраста и порядка расчета пенсий.

