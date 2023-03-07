Жители Франции начинают бастовать против пенсионной реформы
Сотрудники большинства секторов экономики Франции 7 марта начинают бессрочные забастовки против пенсионной реформы правительства главы государства Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.
Инициатива президента предполагает повышение пенсионного возраста с 62 на два года. Как ожидается, по всей стране пройдут более 270 манифестаций.
Ведущие профсоюзы страны призывают к максимально возможным по масштабу акциям. Они рассчитывают поставить экономику на колени, если правительство не отзовёт проект своей пенсионной реформы.
Власти Франции уже назвали 7 марта «черным вторником» и «гуманитарной катастрофой».
Тем временем, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Министерство труда и социальной защиты РФ не рассматривает вопрос об изменении пенсионного возраста и порядка расчета пенсий.
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