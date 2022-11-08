Дуда упрекнул жителей Евросоюза в нежелании экономить энергию
Граждане Польши и других стран — членов Евросоюза предпочли личный комфорт и поддержание жизненных стандартов спасению Земли от угрозы глобального потепления. Об этом польский лидер Анджей Дуда заявил в своей речи на Конференции ООН по изменению климата COP27 в Египте, сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, миллионы граждан Евросоюза в течение грядущей зимы не зададутся вопросом реализации климатических целей. Гораздо больше их будет интересовать рост цен на источники энергии и катастрофическое снижение стандартов жизни.
Однако Дуда заявил, что поддерживает справедливую энергетическую трансформацию. Президент Польши отметил, что для достижения целей климатической конвенции и Парижского соглашения следует решительно увеличить прилагаемые усилия и подходить к своим действиям ответственно.
Польский лидер подчеркнул, что все делается для того, чтобы переход на альтернативные источники энергии стал справедливым. Также Дуда добавил, что справедливая трансформация должна служить людям, а не наоборот.
Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол назвал мировой энергетический кризис беспрецедентным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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