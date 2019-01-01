Началось голосование по выборам в Европарламент

В странах Европы начались выборы в Европарламент. Сегодня избирательные участки открылись в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая — в Латвии, на Мальте и в Словакии. Остальные страны Евросоюза будут голосовать в воскресенье.

В выборах участвуют граждане Великобритании, так как страна пока не согласовала процесс своего выхода из ЕС и формально остается участником Европейского Союза.

От результатов выборов будет зависеть состав не только законодательного, но и главного исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии, сообщает RT. Издание написало о том, как выборы в Европарламент могут изменить ЕС.

Ранее заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН увидел следы США в отставке вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе.

