Жители Буэнос-Айреса вышли на улицы ради правды о смерти Марадоны
В центре Буэнос-Айреса в Аргентине сотни местных жителей собрались на улицах с требованием провести справедливое расследование смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает «Рен ТВ».
Толпы людей перекрыли проспект. Жители вынесли флаги и транспаранты, распевая песни о спортсмене. Сотрудники правоохранительных органов стянули несколько машин к месту акции протеста.
Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Официальной причиной смерти прославленного игрока названа остановка сердца. Незадолго до этого Марадона перенёс операцию на головном мозге. Аргентинская прокуратура проводит расследование всех обстоятельств смерти.
Тем временем, ещё трое медиков стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого в Аргентине после смерти экс-футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает издание Marca.
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