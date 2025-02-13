Жители белорусского Гомеля заявили об атаке беспилотников

Жители Гомеля в Белоруссии сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Baza.

Системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом

Жители из деревни Романовичи под Гомелем сообщили о взрывах в небе и работе ПВО по беспилотникам. Аналогичная ситуация в гомельском микрорайоне Волотов.

Пока неизвестно, кому принадлежат дроны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияБеспилотники

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