Жителей США взбесило поведение Камалы Харрис
Зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис.
Это случилось во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране. В это время вице-президент находилась в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия с участие Харрис пошутил, что видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях.
Политик заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Такая реакция второго спровоцировала критику американцев.
«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», — считает Christian Clifford.
«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», — написал Bob S.
«Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», — отметила SarahLeann.
Напомним, официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер выступила с критикой в адрес американского миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Он написал, что требование главы Белого лома Джо Байдена к владельцам АЗС снизить цены на бензин говорит о том, что президент США либо заблуждается, либо демонстрирует «глубокое непонимание базовой динамики рынка».
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