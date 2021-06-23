Житель Индии нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире

В Индии житель штата Бихар установил видеокамеры и нанял охрану для самого дорогого сорта манго «миядзаки», сообщает РИА Новости.

За рекордные 4 тысячи долларов ушло с аукциона кило манго

Он произрастает в японской префектуре Миядзаки. Манговому дереву 25 лет. Оно было подарено дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар, сообщил хозяин дерева Викас Дас.

По его словам, у манго особенный вкус и запах. Аджит Саркар планирует продавать его, устроив торги. В среднем один плод весит около 350 граммов. Стоимость манго «миядзаки» начинается от 107 долларов и может доходить до 3,6 тысячи долларов.

Ранее медики заявили, что потребление манго окажет положительное воздействие на работу печени.

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