Житель Индии нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире

Он произрастает в японской префектуре Миядзаки. Манговому дереву 25 лет. Оно было подарено дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар, сообщил хозяин дерева Викас Дас.

По его словам, у манго особенный вкус и запах. Аджит Саркар планирует продавать его, устроив торги. В среднем один плод весит около 350 граммов. Стоимость манго «миядзаки» начинается от 107 долларов и может доходить до 3,6 тысячи долларов.

Ранее медики заявили, что потребление манго окажет положительное воздействие на работу печени.

