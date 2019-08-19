Врачи заявили о пользе манго при заболеваниях печени
19 августа23:40
Медики заявляют, что потребление манго окажет положительное воздействие на работу печени. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
По мнению специалистов, людям с различными заболеваниями печени необходимо увеличить в своем рационе манго. Поскольку фрукт содержит в себе много антиоксидантов, каротиноидов, бета-каротина и клетчатки, он благотворно влияет на работу печени.
Кроме того, врачи отмечают положительное влияние заморского фрукта на состояние иммунитета в целом.
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