Врачи заявили о пользе манго при заболеваниях печени

Медики заявляют, что потребление манго окажет положительное воздействие на работу печени. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По мнению специалистов, людям с различными заболеваниями печени необходимо увеличить в своем рационе манго. Поскольку фрукт содержит в себе много антиоксидантов, каротиноидов, бета-каротина и клетчатки, он благотворно влияет на работу печени.

Кроме того, врачи отмечают положительное влияние заморского фрукта на состояние иммунитета в целом.



