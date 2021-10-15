Житель Англии посетил за сутки 51 паб и установил мировой рекорд

48-летний Мэтт Эллис решил попасть в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который побывал в максимальном количестве баров.

Такой категории в книге нет, поэтому специально для него установили правило: Эллис должен был посетить минимум 50 заведений, выпить в каждом 125 миллилитров любого напитка в присутствии свидетелей и получить подтверждение персонала.

Англичанин начал свой барный тур в воскресенье, а закончил его в понедельник. Он обошёл 51 паб и старался пить только апельсиновый сок или кока-колу.

Книга рекордов Гиннеса документы Эллиса приняла, теперь эксперты должны подтвердить достижение.