Житель Англии посетил за сутки 51 паб и установил мировой рекорд

48-летний Мэтт Эллис решил попасть в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который побывал в максимальном количестве баров.

Такой категории в книге нет, поэтому специально для него установили правило: Эллис должен был посетить минимум 50 заведений, выпить в каждом 125 миллилитров любого напитка в присутствии свидетелей и получить подтверждение персонала.

Англичанин начал свой барный тур в воскресенье, а закончил его в понедельник. Он обошёл 51 паб и старался пить только апельсиновый сок или кока-колу.

Книга рекордов Гиннеса документы Эллиса приняла, теперь эксперты должны подтвердить достижение.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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