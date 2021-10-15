Житель Англии посетил за сутки 51 паб и установил мировой рекорд
48-летний Мэтт Эллис решил попасть в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который побывал в максимальном количестве баров.
Такой категории в книге нет, поэтому специально для него установили правило: Эллис должен был посетить минимум 50 заведений, выпить в каждом 125 миллилитров любого напитка в присутствии свидетелей и получить подтверждение персонала.
Англичанин начал свой барный тур в воскресенье, а закончил его в понедельник. Он обошёл 51 паб и старался пить только апельсиновый сок или кока-колу.
Книга рекордов Гиннеса документы Эллиса приняла, теперь эксперты должны подтвердить достижение.
Ранее стало известно, что российский школьник отжался почти 6 тысяч раз.
Десятилетний Ильман установил мировой рекорд. Он смог отжаться за один подход 5713 раз. Успех юного спортсмена зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. На установление мирового рекорда понадобилось несколько часов. Мальчик родом из поселка Фёдоровский Сургутского района Югры.
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