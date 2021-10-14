Элтон Джон установил рекорд по попаданию в топ-10 британских чартов

Музыкант и композитор Элтон Джон стал первым исполнителем, композиции которого входили в топ-10 британских музыкальных чартов шесть десятилетий подряд, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на британскую компанию Official Charts company.

Певец установил достижение, так как попал в чарт песни Cold Heart (Pnau Remix), записанную совместно с Дуа Липой. Композиция занимает вторую строчку в британском хит-параде и имеет все шансы вырваться в лидеры, сместив композицию Эда Ширана Shivers.

Ранее пять десятилетий подряд в британские чарты попадали песни Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи.

Как сообщалось ранее, бывшая супруга музыканта сэра Элтона Джона подала против него иск на 3 миллиона фунтов стерлингов. Женщина обвиняет артиста в нарушении бракоразводного соглашения и упоминания о ней в мемуарах и биографическом фильме «Рокетмен».

