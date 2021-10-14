Элтон Джон установил рекорд по попаданию в топ-10 британских чартов
Музыкант и композитор Элтон Джон стал первым исполнителем, композиции которого входили в топ-10 британских музыкальных чартов шесть десятилетий подряд, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на британскую компанию Official Charts company.
Певец установил достижение, так как попал в чарт песни Cold Heart (Pnau Remix), записанную совместно с Дуа Липой. Композиция занимает вторую строчку в британском хит-параде и имеет все шансы вырваться в лидеры, сместив композицию Эда Ширана Shivers.
Ранее пять десятилетий подряд в британские чарты попадали песни Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи.
Как сообщалось ранее, бывшая супруга музыканта сэра Элтона Джона подала против него иск на 3 миллиона фунтов стерлингов. Женщина обвиняет артиста в нарушении бракоразводного соглашения и упоминания о ней в мемуарах и биографическом фильме «Рокетмен».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Элтон Джон установил рекорд по попаданию в топ-10 британских чартов
- Водителей будут тишать прав за долги свыше 10 тысяч рублей
- Власти Астраханской области объявили режим повышенной готовности из-за гари
- Полиция подтвердила гибель пяти челоек при стрельбе в Норвегии
- ВОЗ: Вакцина от коронавируса не должна быть предварительным требованием для въезда в страну
- В Норвегии не исключают версию теракта в убийстве прохожих в Конгсберге
- ВОЗ: Число случаев заражения COVID в мире сократилось за неделю на 7%
- Молдавия объявила «режим тревоги» из-за вероятного повышения цены на газ
- Судно ВМС Украины получило повреждение из-за погоды на Черном море
- РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч узбекистанцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru