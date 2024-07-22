Жириновский предсказал, что выборов 2024 года в США не будет

Он говорил, что Соединенные Штаты к тому времени перестанут существовать. Политик также предрекал самораспад Штатов по сценарию СССР. Он предупреждал, что США прекратят существовать в своем нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.

Ранее в Сети опубликовали предсказание Жириновского о покушении на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

