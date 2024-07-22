Жириновский предсказал, что выборов 2024 года в США не будет
Покойный экс-лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в свое время предсказывал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на фрагмент выступления политика на YouTube.
Он говорил, что Соединенные Штаты к тому времени перестанут существовать. Политик также предрекал самораспад Штатов по сценарию СССР. Он предупреждал, что США прекратят существовать в своем нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.
Ранее в Сети опубликовали предсказание Жириновского о покушении на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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