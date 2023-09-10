Жертвами землетрясения в Марокко стали 1,3 тысячи человек
10 сентября 202303:01
Количество жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, сообщает Hespress со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения. Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.
По данным национального института геофизики Марокко, магнитуда землетрясения составила почти 7 баллов. За несколько минут разрушилось множество зданий, в том числе в исторической части города, являющейся наследием ЮНЕСКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жертвами землетрясения в Марокко стали 1,3 тысячи человек
- Журналист Хинкл: Лондону не понравилось уничтожение танка Challenger
- СМИ сообщили о взрывах в Киеве
- На Украине предложили убрать понятие «ограниченно пригодный»
- Вашингтон объявил о создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа
- СМИ: США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16
- Самыми популярными городами для путешествий осенью стали Москва, Петербург, Сочи
- СМИ: В Петербурге 69 человек отравились едой из доставки «Самоката»
- В Нагорном Карабахе избрали нового главу самопровозглашенной республики
- Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru