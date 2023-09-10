Жертвами землетрясения в Марокко стали 1,3 тысячи человек

Количество жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, сообщает Hespress со ссылкой на правоохранительные органы.

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Пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения. Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.

По данным национального института геофизики Марокко, магнитуда землетрясения составила почти 7 баллов. За несколько минут разрушилось множество зданий, в том числе в исторической части города, являющейся наследием ЮНЕСКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМарокко

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