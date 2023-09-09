Захарова: Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что среди пострадавших от мощного землетрясения в Марокко нет граждан России.

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 632

Землетрясение произошло ночью с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи.

Российское посольство в Рабате и Генконсульство в Касабланке поддерживают постоянный контакт с марокканскими властями и подтвердили отсутствие российских граждан среди пострадавших, отметила дипломат.

По последним данным, число жертв стихии в Марокко возросло до 632. Также сообщается о 329 пострадавших, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МароккоЗемлетрясениеРоссиянеМария Захарова

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