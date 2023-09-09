Захарова: Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко

Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы Путин и мэр Москвы Собянин открыли движение на МЦД-4, приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта и дали старт движению на финишном участке МСД До 820 выросло число погибших из-за землетрясения в Марокко Премьер Индии Моди призвал все страны присоединиться к Всемирному биотопливному альянсу Вильфанд: дождей в Москве не будет до четверга