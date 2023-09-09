Захарова: Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что среди пострадавших от мощного землетрясения в Марокко нет граждан России.
Землетрясение произошло ночью с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи.
Российское посольство в Рабате и Генконсульство в Касабланке поддерживают постоянный контакт с марокканскими властями и подтвердили отсутствие российских граждан среди пострадавших, отметила дипломат.
По последним данным, число жертв стихии в Марокко возросло до 632. Также сообщается о 329 пострадавших, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru