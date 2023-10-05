В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами высотой в 1 метр

К югу от архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение, сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане

Его магнитуда составила 6,6. Подземные толчки зарегистрированы в районе острова Торисима. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Объявлена тревога цунами. Предположительно, высота волны составит 1 метр. Население призывают не подходить к берегу. Тех, кто оказался у моря – срочно подняться на возвышенность.

В конце сентября в Японии прошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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