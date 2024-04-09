Жертвами взрыва на дамбе в Италии стали три человека

В результате взрыва погибли три человека, столько же пострадали. Еще шесть числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала, взрыв произошел на подключенном к турбине электростанции генераторе. Нижние помещения могут оказаться под водой.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. На помощь пострадавшим направили спасательные вертолеты.

Накануне в городе Вязьме Смоленской области рухнул путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. Жертвой происшествия стала женщина, передает «Радиоточка НСН».

