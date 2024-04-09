Жертвами взрыва на дамбе в Италии стали три человека
На дамбе водохранилища Сувиана в области Эмилия-Романья на севере Италии прогремел взрыв, передает телеканал Rainews24.
В результате взрыва погибли три человека, столько же пострадали. Еще шесть числятся пропавшими без вести.
По данным телеканала, взрыв произошел на подключенном к турбине электростанции генераторе. Нижние помещения могут оказаться под водой.
На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. На помощь пострадавшим направили спасательные вертолеты.
Накануне в городе Вязьме Смоленской области рухнул путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. Жертвой происшествия стала женщина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru